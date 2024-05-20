Giriş Tarihi: 20.05.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
06:10
TEŞKİLAT 109. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Teşkilat 109. bölüm fragmanı araştırılıyor. Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapım son olarak 108. bölümü ile seyircisiyle buluşmuştu. Sevilen dizinin son bölümünün ardından Teşkilat yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, dizinin son bölüme dair merak edilenler…