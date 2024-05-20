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Haberler Fotohaber TEŞKİLAT 109. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 06:10

TEŞKİLAT 109. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Teşkilat 109. bölüm fragmanı araştırılıyor. Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapım son olarak 108. bölümü ile seyircisiyle buluşmuştu. Sevilen dizinin son bölümünün ardından Teşkilat yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, dizinin son bölüme dair merak edilenler…

TEŞKİLAT 109. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat son olarak 108. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Teşkilat yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Peki, Teşkilat 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

TEŞKİLAT 109. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

Kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin yer aldığ Teşkilat bu hafta 103. bölümü ile ekrana geliyor.

19 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 109. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT 109. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

TEŞKİLAT 109. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT 108. BÖLÜM KONUSU

Ne pahasına olursa olsun Kambur'u Türkiye'ye getirmeyi hedefleyen Ömer ve ekibi, hem karadan hem de havadan düşmanın yoğun takibindedir.

TEŞKİLAT 109. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Ekip sahada mücadele verirken Neslihan da masada kozlarını paylaşır. Ömerlere en büyük destek ise havadaki Koral'dan gelince düşman daha fazla direnemez.

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