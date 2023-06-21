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Haberler Fotohaber Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nasıl getirilir kaç defa ve nasıl çekilir?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 10:26

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nasıl getirilir kaç defa ve nasıl çekilir?

Kurban Bayramı için sayılı günler kala Teşrik tekbirleri en çok aratılan konu başlığı arasında yer aldı. Teşrik tekbirlerinin bayramın kaçıncı gününe kadar söylendiği ise bir diğer merak edilen konu olurken teşrik tekbirleri nasıl getirilir ve ne zaman başlıyor, bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirler teşrik tekbiridir."Teşrik" Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak anlamına gelirken, "Tekbir" ise Allah'ı ululamak, yüceltmek anlamına geliyor. Peki Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nasıl getirilir kaç defa ve nasıl çekilir, nedir?

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nasıl getirilir kaç defa ve nasıl çekilir?
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Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nasıl getirilir kaç defa ve nasıl çekilir?
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Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nasıl getirilir kaç defa ve nasıl çekilir?
Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nasıl getirilir kaç defa ve nasıl çekilir?
Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nasıl getirilir kaç defa ve nasıl çekilir?
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