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Haberler Fotohaber Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nedir okunuşu anlamı
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:18

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nedir okunuşu anlamı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla teşrik tekbirleri konusu gündeme geldi. İslam alemi bayram kapsamında yapılacak ibadetleri merak ederken teşrik tekbiri getirmenin anlamı ve önemini de araştırıyor. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir. Peki Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, ne zaman getirilir, Teşrik tekbiri nedir? İşte Teşrik tekbirleri Arapça Türkçe okunuşu anlamı

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nedir okunuşu anlamı

Teşrik tekbirleri Kurban Bayramı dolasıyla araştırılıyor. Toplamda 23 defa getirilen teşrik tekbiri okunuşu ve anlamıyla merak ediliyor. Dini vazifesini yerine getirmek isteyen müminler Teşrik tekbiri Diyanete göre hükmü nedir, kaç gün sürer, Kurban Bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri okunuşu; "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" İşte Teşrik tekbiri hakkında bilgi

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nedir okunuşu anlamı

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak ediliyor. Teşrik tekbirleri ise 27 Haziran Salı günü sabah namazından itibaren başlıyor.

Teşrik tekbiri okunuşu; "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

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Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nedir okunuşu anlamı

TEŞRİK TEKBİRLERİ NASIL GETİRİLİR?

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir.

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nedir okunuşu anlamı

TEŞRİK TEKBİRİ GETİRMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

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