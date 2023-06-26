Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nedir okunuşu anlamı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla teşrik tekbirleri konusu gündeme geldi. İslam alemi bayram kapsamında yapılacak ibadetleri merak ederken teşrik tekbiri getirmenin anlamı ve önemini de araştırıyor. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir. Peki Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, ne zaman getirilir, Teşrik tekbiri nedir? İşte Teşrik tekbirleri Arapça Türkçe okunuşu anlamı