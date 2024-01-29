Giriş Tarihi: 29.01.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
22:04
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi 2024 || THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için Türk Hava Yolları ve Emlak Konut iş birliği ile hayata geçirilen THY Emlak Konut Arnavutköy projesi başvuru süreci geride kaldı. Gençlere sağladıkları yüzde 20'lik kontenjan ile diğer sosyal konut projelerinden ayrılan projede İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başladı. THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi tarihi bekleniyor. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? İşte, detaylar…