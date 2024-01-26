THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları sorgulam: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
09:41
THY Emlak Konut Arnavutköy evleri kura çekimi için geri sayım başladı. Yüzde 20 peşinat ve 120 ay vade ve uygun ödeme koşulları ile 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başladı. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi sonuçları bekliyor. Peki, 2024 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman? THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…