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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2024: THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 20:50

THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2024: THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Emlak Konut ve THY ortaklığıyla hayata geçirilen sosyal konut projesi başvuruları geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Toplam konut sayısı üzerinden en fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrılırken engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılacağı THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları ile gündemdeki yerini aldı. Herhangi bir başvuru ücretinin alınmadığı projede vatandaşlar %20 peşinat ile 120 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, yanıtı…

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2024 THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Yenişehir evleri Arnavutköy projesi ile İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek projenin başvuruları geçtiğimiz aylarda sona ermişti. 1+1, 2+1, 3+1 daireler %20 peşinat ve 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle satılacak. THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy evleri kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2024 THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

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THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2024 THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için herhangi bir ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2024 THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2024 THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ ÖRNEK ÖDEME PLANI

1+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI


2+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI


3+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

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