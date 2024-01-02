Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:50
THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2024: THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak?
Emlak Konut ve THY ortaklığıyla hayata geçirilen sosyal konut projesi başvuruları geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Toplam konut sayısı üzerinden en fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrılırken engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılacağı THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları ile gündemdeki yerini aldı. Herhangi bir başvuru ücretinin alınmadığı projede vatandaşlar %20 peşinat ile 120 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, yanıtı…