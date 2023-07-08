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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 08.07.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 10:43

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları bekleniyor!

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi merakla bekleniyor. 2 Haziran'da başvuru süreci tamamlanan projede ilgi de oldukça fazlaydı. Şimdi ise gözler "THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Proje kapsamında ev almaya hak sahibi olma hayali kuran vatandaşlar detayları gün içerisinde yakından takip ediyor. Peki, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları bekleniyor!

THY & Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları için geri sayım resmen başladı. Başvuruda bulunanlar, bu kapsamda ev almaya hak kazanmanın hayalini kurarken bir yandan da "THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları bekleniyor!

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

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THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları bekleniyor!

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için herhangi bir ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları bekleniyor!

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları bekleniyor!

2023 THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura çekimi tarihiyle ilgili bir açıklama bulunmuyor.

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