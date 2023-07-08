THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları bekleniyor!

Giriş Tarihi: 08.07.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 10:43

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi merakla bekleniyor. 2 Haziran'da başvuru süreci tamamlanan projede ilgi de oldukça fazlaydı. Şimdi ise gözler "THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Proje kapsamında ev almaya hak sahibi olma hayali kuran vatandaşlar detayları gün içerisinde yakından takip ediyor. Peki, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.