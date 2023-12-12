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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:30

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için Türk Hava Yolları ve Emlak Konut iş birliği ile hayata geçirilen THY Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvurular geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Ev sahibi olma hayaliyle projeye başvuran vatandaşlar kura sonuçlarının ardından ev sahibi olabilecek. Peki, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi tarihi araştırmaları başladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kuraların ardından belli olacak. 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olmanın kapısı açan projenin kusa sonuçları merak ediliyor. Peki, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yenişehir-Arnavutköy evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak. Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

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THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK!

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

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