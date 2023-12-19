THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Yenişehir-Arnavutköy evleri kura çekimi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz aylarda başvuruları tamamlayan adaylar THY Emlak Konut kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe gözlerini çevirdi. Yüzde 20 peşinat ve 120 ay vade ve uygun ödeme koşulları ile 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Peki, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman? THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…