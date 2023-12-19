THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yenişehir-Arnavutköy evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak. Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak. THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.