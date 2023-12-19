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Haberler Fotohaber THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:29

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Yenişehir-Arnavutköy evleri kura çekimi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz aylarda başvuruları tamamlayan adaylar THY Emlak Konut kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe gözlerini çevirdi. Yüzde 20 peşinat ve 120 ay vade ve uygun ödeme koşulları ile 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Peki, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman? THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu arama motorlarındaki yerini aldı. İstanbul'da ikamet eden ve ilk defa ev sahibi olacak kişilerin başvurularının kabul edildiği projenin başvuruları 2 Haziran'da sona ermişti. Toplam konut sayısı üzerinden en fazla kontenjanın gençlere ayrıldığı projede 1+1, 2+1, 3+1 daireler kuraların ardından sahibini bulacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekilişi ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yenişehir-Arnavutköy evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak. Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak. THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.
Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK!

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

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