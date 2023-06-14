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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte THY Emlak Konut kura tarihleri 2023
Giriş Tarihi: 14.06.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 07:48

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte THY Emlak Konut kura tarihleri 2023

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO işbirliği ile İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için yapılan başvurular tamamlandı ve herkes Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekilişi 2023 için bekleyişe geçmiş durumda. 1+1 2+1 3+1 evler için başvurular 2 Haziran günü tamamlandı. Gençlere ek kontenjan verilirken, 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle ev sahibi olunabilecek. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman 2023? İşte THY Emlak Konut kura tarihleri ve diğer detaylar

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte THY Emlak Konut kura tarihleri 2023

THY Emlak Konut kura tarihi 2023 bekleniyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbirliği ile uygun ödeme koşulları ve ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara kontenjan açıldı. Bu noktada 2023 THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman, sonucu nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. İstanbul Havalimanı'na yakın olacak evler, 120 ay vade ile satılacak. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte THY Emlak Konut kura tarihleri 2023

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

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THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte THY Emlak Konut kura tarihleri 2023

Murat Kurum, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte THY Emlak Konut kura tarihleri 2023

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlattı.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı.

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için ücret alınmadı.

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte THY Emlak Konut kura tarihleri 2023

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

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