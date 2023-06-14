THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte THY Emlak Konut kura tarihleri 2023

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO işbirliği ile İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için yapılan başvurular tamamlandı ve herkes Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekilişi 2023 için bekleyişe geçmiş durumda. 1+1 2+1 3+1 evler için başvurular 2 Haziran günü tamamlandı. Gençlere ek kontenjan verilirken, 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle ev sahibi olunabilecek. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman 2023? İşte THY Emlak Konut kura tarihleri ve diğer detaylar