Giriş Tarihi: 30.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 15:50

THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları (İSİM LİSTESİ) | İstanbul Arnavutköy evleri THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da ikamet eden ve ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlar için 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kuraların ardından belli olacak. Az katlı ve yatay mimari anlayışı ile yapılacak olan binalara yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle sahip olunacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak Konut Yenişehir evleri ödeme planı…