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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları (İSİM LİSTESİ) | İstanbul Arnavutköy evleri THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 15:50

THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları (İSİM LİSTESİ) | İstanbul Arnavutköy evleri THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da ikamet eden ve ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlar için 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kuraların ardından belli olacak. Az katlı ve yatay mimari anlayışı ile yapılacak olan binalara yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle sahip olunacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak Konut Yenişehir evleri ödeme planı…

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ: İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Başvuruları 2 Haziran'da sona eren proje kura aşamasında. Az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler kura ile satışa sunulacak. THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulanıyor. İşte, THY Emlak Konut kura sonucu sorgulama ekranı isim listesi ve 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı hakkında detaylar…

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ: İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek.

THY Emlak Konut kura sonuçları henüz belli olmadı. Arnavutköy Yenişehir Evleri Kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. Kura çekilişi sonrası isim listesi erişime açılacak.

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THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ: İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ: İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ: İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

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