Giriş Tarihi: 28.12.2023 01:33
Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
01:33
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut kura sonuçları için geri sayım!
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın iş birliği ile yapılan "Yenişehir Evleri Arnavutköy" Projesi şimdi kura aşamasında. THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacak olan vatandaşlar tarafından bekleniyor. 1+1, 2+1, 3+1 evler için başvuru sonuçları isim listesi araştırılıyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? İşte, THY Emlak Konut Projesi kura çekimi tarihi ve isim listesi…