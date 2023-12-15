Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgula: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 09:49

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgula: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için Türk Hava Yolları ve Emlak Konut iş birliği ile hayata geçirilen THY Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvurular tamamlandı. Gençlere sağladıkları yüzde 20'lik kontenjan ile diğer sosyal konut projelerinden ayrılan proje kura aşamasında. Peki, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgula: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul'da yaşayan ve herhangi bir konuta sahip olmayan vatandaşlara müjdeli haber Türk Hava Yolları ve Emlak Konut iş birliğiyle yapılan projeden geldi. THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi tarihi araştırmaları başladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kuraların ardından belli olacak. Peki, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgula: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yenişehir-Arnavutköy evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak. Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgula: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK!

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgula: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgula: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

SON DAKİKA