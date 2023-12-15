THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgula: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için Türk Hava Yolları ve Emlak Konut iş birliği ile hayata geçirilen THY Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvurular tamamlandı. Gençlere sağladıkları yüzde 20'lik kontenjan ile diğer sosyal konut projelerinden ayrılan proje kura aşamasında. Peki, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…