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Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:10

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi tarihi 2023: (İstanbul Yenişehir Evleri) THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle ilk evini alacaklar için hayata geçirilen İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuru süreci 2 Haziran'da son buldu. Proje kapsamında hak sahipleri, kura çekilişi ile belirlenecek. İstanbul'da ev sahibi olmak için projeye başvuru yapanlar, kura çekimi tarihi araştırmalarına başladı. Öte yandan 1+1, 2+1, 3+1 evlerin ödeme planı sorgulanıyor. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi...

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama

THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle hayata geçirilen ''Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'' başvuru süreci tamamlandı. İstanbul'da evi olmayanlara uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunan proje kapsamında hak sahipleri için kura çekilecek. Bu noktada geri sayıma geçen başvuru sahipleri "THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev alacak olan kişiler tarafından 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı da merak ediliyor. İşte, İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi hakkında tüm merak edilenler…

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU EKRANI, KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

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THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasınsa şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için ücret alınmayacak.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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