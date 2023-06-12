THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi tarihi 2023: (İstanbul Yenişehir Evleri) THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle ilk evini alacaklar için hayata geçirilen İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuru süreci 2 Haziran'da son buldu. Proje kapsamında hak sahipleri, kura çekilişi ile belirlenecek. İstanbul'da ev sahibi olmak için projeye başvuru yapanlar, kura çekimi tarihi araştırmalarına başladı. Öte yandan 1+1, 2+1, 3+1 evlerin ödeme planı sorgulanıyor. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi...