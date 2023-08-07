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Haberler Fotohaber THY Kabin memuru alımı başvuruları ne zaman sona erecek? 2023 THY Kabin memuru eğitim, yaş şartları dil ve diğer başvuru şartları
Giriş Tarihi: 07.08.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:47

THY Kabin memuru alımı başvuruları ne zaman sona erecek? 2023 THY Kabin memuru eğitim, yaş şartları dil ve diğer başvuru şartları

Türk Hava Yolları kabin memuru alımı son başvuru tarihi gündemdeki yerini koruyor. En az lise mezunu, iyi dilde İngilizce bilen adli sicil kaydı bulunmayan 15 bine yakın kadın kabin memuru istihdamına ilişkin detaylar sorgulanıyor. Başvuru şartlarını taşıyan binlerce kişi THY kabin memuru başvuruları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, THY kabin memuru şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, yanıtı…

THY Kabin memuru alımı başvuruları ne zaman sona erecek? 2023 THY Kabin memuru eğitim, yaş şartları dil ve diğer başvuru şartları

Türk Hava Yolları bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin kadar kadın kabin memuru başvuru tarihleri merak ediliyor. En az 20 en fazla 40 yaş arası kadınların başvuruda bulunabildiği THY kabin memuru için adaylarda en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Peki THY Kabin Memuru alımı son başvuru tarihi ne zaman, şartları ne? İşte, başvuru şartları ve tarihler hakkında merak edilenler…

THY Kabin memuru alımı başvuruları ne zaman sona erecek? 2023 THY Kabin memuru eğitim, yaş şartları dil ve diğer başvuru şartları

THY 2023 KADIN KABİN MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Türk Hava Yolları Kadın Kabin memuru başvuruları 10 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek. Başvuru işlemleri saat 16.00'a kadar alınacak. Değerlendirme süreci ise Eylül ayı itibariyle başlayacak.

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THY Kabin memuru alımı başvuruları ne zaman sona erecek? 2023 THY Kabin memuru eğitim, yaş şartları dil ve diğer başvuru şartları

THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU

GENEL KOŞULLAR

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

•Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.

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THY Kabin memuru alımı başvuruları ne zaman sona erecek? 2023 THY Kabin memuru eğitim, yaş şartları dil ve diğer başvuru şartları

FİZİKSEL KOŞULLAR

•160-180 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.)

•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Görselde belirtilen beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları'nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür. Üniforma kullanımına ilişkin oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

SAĞLIK KOŞULLARI

•İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi'nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

•Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar. İşe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişindeki beyan etmediği hastalık tanısı tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Kabin memuru işe alım sürecine katılmak isteyen adayların ilanda yer alan tüm kriterleri (yaş, eğitim durumu, askerlik durumu, öğrenim durumu, boy ve diğer) taşıması gerekmektedir. Belirtilen kriterleri taşımamasına rağmen başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve olumsuz olarak değerlendirilecektir.

Bir kabin memuru bazen aynı gün hem iç hem de dış hat uçuşu gerçekleştirebilirken bazen de ER (Extended Range) olarak tabir edilen okyanus aşırı uçuşlara giderek uzun süreli konaklama yapabilmektedirler. Türk Hava Yolları'nda görev yapan kabin ekipleri, göreve başladıkları günden itibaren hem iç hat hem de dış hat uçuşları yapmaktadır. Kabin memurlarının çalışma günleri gibi boş/tatil günleri de farklılık göstermekte ve aylık olarak yayınlanan programlarda uçuş görevleri ve tatil günleri kabin ekiplerine bildirilmektedir.

Ücretlendirme ile ilgili detaylı bilgi, işe alım sürecinde verilmektedir.

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