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Haberler Fotohaber THY ve Emlak Konut kampanyası başvuru! 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:46

THY ve Emlak Konut kampanyası başvuru! 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl?

TOKİ'den sonra THY ve Emlak Konut kampanyası milyonların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı konuyla ilgili Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle yeni bir konut kampanyasında 120 ay vade, 7.500 TL'den başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvuruların devam ettiğini duyurdu. Şartlar arasında hiç ev sahibi olmamak bulunuyor. Detayların tamamı www.emlakkonut.com.tr sitesinde yer alıyor. Peki THY ve Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman bitiyor? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl?

THY ve Emlak Konut kampanyası başvuru! 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl?

THY ve Emlak Konut kampanyası başvuruları sürüyor. İlk kez ev sahibi olacak olan vatandaşların bir numaralı gündeminde Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları, ödeme ve taksit planı yer alıyor. Yatay mimari, sıfır atık uyumlu, 1+1, 2+1, 3+1 gibi dairelerin olduğu THY ve Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman bitiyor? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl?

THY ve Emlak Konut kampanyası başvuru! 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl?

THY VE EMLAK KONUT'TAN KAMPANYA! 7500 LİRA TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI! İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Kurum, "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı." açıklamasında bulundu.

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THY ve Emlak Konut kampanyası başvuru! 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl?

İSTANBUL'DA İKAMET EDEN VE İLK EVİNİ ALACAKLAR MÜRACAAT EDEBİLECEK

Sosyal Konut Projesi kapsamında , kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak. Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

THY ve Emlak Konut kampanyası başvuru! 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1000 lira ücret alınacak.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Gençlere yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak

"İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel kontenjan ayrıldı.

Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.

Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.

Proje, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini de bünyesinde barındıracak.

Sıfır atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip proje; ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan "Yeşil Proje" olma özelliği taşıyor, çevresel uygulamalarla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de çocuklar için de çocuk oyun parkı ile eğitim kurumları da yer alıyor.

Ayrıntılı bilgiye "emlakkonut.com.tr" adresinden ve "444 36 55" telefon numarasından ulaşılabilecek.

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