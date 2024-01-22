Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
09:18
Ticaret Bakanlığı 602 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Bakan Ömer Bolat tarafından açıklanan alım için kadro ve branş dağılımı belli olmuştu. İlana göre, başvuru işlemleri bugün başlıyor. Gümrük muhafaza memuru, sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve sözleşmeli muayene memuru başvuru şartları açıklandı. Başvurular Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden alınacak. Peki, Ticaret Bakanlığı 602 personel alımı başvuru şartları neler, nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2024 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve sürece ilişkin tüm detaylar…