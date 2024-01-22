Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler soruları yanıt arıyor. Bakan Ömer Bolat, bakanlık bünyesine 930 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Buna göre; 450 gümrük muhafaza memuru, 49 sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve 103 sözleşmeli muayene memuru, 88 koruma ve güvenlik görevlisi ve 240 idari destek personeli istihdam edilecek. Bakanlık gümrük muhafaza memuru, sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve muayene memuru alımı için Kariyer Kapısı üzerinden ilan paylaştı. Böylece Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. İşte, 2024 Ticaret Bakanlığı 602 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı e-devlet ve branş ve kadro dağılımı hakkında merak edilenler…