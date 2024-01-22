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Haberler Fotohaber Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 09:18

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Ticaret Bakanlığı 602 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Bakan Ömer Bolat tarafından açıklanan alım için kadro ve branş dağılımı belli olmuştu. İlana göre, başvuru işlemleri bugün başlıyor. Gümrük muhafaza memuru, sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve sözleşmeli muayene memuru başvuru şartları açıklandı. Başvurular Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden alınacak. Peki, Ticaret Bakanlığı 602 personel alımı başvuru şartları neler, nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2024 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve sürece ilişkin tüm detaylar…

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler soruları yanıt arıyor. Bakan Ömer Bolat, bakanlık bünyesine 930 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Buna göre; 450 gümrük muhafaza memuru, 49 sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve 103 sözleşmeli muayene memuru, 88 koruma ve güvenlik görevlisi ve 240 idari destek personeli istihdam edilecek. Bakanlık gümrük muhafaza memuru, sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve muayene memuru alımı için Kariyer Kapısı üzerinden ilan paylaştı. Böylece Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. İşte, 2024 Ticaret Bakanlığı 602 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı e-devlet ve branş ve kadro dağılımı hakkında merak edilenler…

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI 930 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 930 sözleşmeli personel istihdam edeceklerini duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, söz konusu personelin alım sürecine ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Bakanlığın kaçakçılıkla mücadeledeki etkinliğinin artırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alacakları 602 sözleşmeli personelle ilgili alım sürecini başlattıklarını belirten Bolat, "Ayrıca eş zamanlı olarak KPSS puan üstünlüğüne göre alım sürecini başlatacağımız 88 koruma ve güvenlik görevlisi ve 240 idari destek personeli ile birlikte Bakanlığımız hizmetlerinin kalitesi de artırılacaktır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

ALIMA İLİŞKİN İLAN RESMİ GAZETE'DE!

Açıklama ardından sürecin ayrıntılarının yer aldığı 2 ayrı ilan paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı personel alım ilanlarında başvuru tarihi ve şartları yer alıyor.

İlana göre bakanlık; muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ile koruma ve güvenlik pozisyonlarında personel alımı gerçekleştirecek.

Söz konusu personel gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve sözleşmeli muayene memuru alımı için başvurular , 22 Ocak 2024 (saat:10.00) - 31 Ocak 2024 (saat:17.00) tarihleri arasında alınacak.

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 240 Sözleşmeli Destek Personeli olmak üzere toplam 328 (üç yüz yirmi sekiz) sözleşmeli personel alımı başvuruları ise 01 Şubat 2024 (saat:10.00)-12 Şubat 2024 (saat:17.00) tarihleri arasında alınacak.

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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