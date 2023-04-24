Ticari araçlarda ÖTV alınmayacak mı, ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak? ÖTV muafiyeti kimleri kapsıyor, hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ticari araçta ÖTV alınmayacağına dair son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre taksi, dolmuş, minibüs, çekici gibi aynı cins taşıtlarını yenilemek isteyen esnaflar ÖTV'den muaf tutulacak. Ticari araca sahip olan vatandaşlar konuya hakim olmak amacıyla ''Ticari araçlarda ÖTV oranı ne kadar, Ticari araçlarda ÖTV alınmayacak mı, bitti mi'' gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. Peki Ticari araçlarda ÖTV alınmayacak mı, ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak? İşte yanıtı