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Haberler Fotohaber TOKAT DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 18.04.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 06:09

TOKAT DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi… Tokat'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. Sulusaray merkez üssünde meydana gelen sallantı Sivas ve Yozgat gibi çevre illerde de hissedildi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Peki; 18 Nisan 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri ile az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

TOKAT DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Tokat deprem ile sallandı. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 18 Nisan listesi ile kayıt altına alındı. Şiddetli sarsıntı sonrası şehrin sakinleri merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Sulusaray merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, ayrıntılı bilgiler...

TOKAT DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: TOKAT'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Tokat ili Sulusaray ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 01:06'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçülürken derinliği ise 9.97 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Yozgat ili Kadışehri ilçesinde meydana geldi.

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TOKAT DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE TOKAT DEPREM BİLGİLERİ

Yer: Sulusaray (Tokat)

Tarih: 2024-04-18

Saat: 01:06:59

Enlem: 40.05611

Boylam: 35.9775

Derinlik: 9.97

Büyüklük: 4.7

KANDİLLİ VERİLERİ İLE YOZGAT DEPREM BİLGİLERİ

ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

18.04.2024

01:06:58 TSİ

Büyüklük: 4.8

Derinlik: 2.4 km

TOKAT DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

TOKAT DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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