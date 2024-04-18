Giriş Tarihi: 18.04.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
06:09
TOKAT DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi… Tokat'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. Sulusaray merkez üssünde meydana gelen sallantı Sivas ve Yozgat gibi çevre illerde de hissedildi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Peki; 18 Nisan 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri ile az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…