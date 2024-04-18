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Haberler Fotohaber TOKAT DEPREM SON DAKİKA: Artçı sarsıntılar devam ediyor! AFAD verileri ile az önce Tokat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 18.04.2024 23:08 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 23:09

TOKAT DEPREM SON DAKİKA: Artçı sarsıntılar devam ediyor! AFAD verileri ile az önce Tokat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Tokat deprem ile bir kez daha sallandı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen şiddetli sarsıntı Sivas, Samsun, Kayseri, Nevşehir ve Çorum'da da hissedildi. 5 üzeri büyüklükteki sarsıntı sonrası bölge halkı paniğe kapılırken ''Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları yanıt aramaya başladı. Şehirde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. İşte, 18 Nisan 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri ile depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri…

TOKAT DEPREM SON DAKİKA: Artçı sarsıntılar devam ediyor! AFAD verileri ile az önce Tokat’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Tokat deprem haberi az önce geldi. Sulusaray merkez üssünde gerçekleşen 5 üzeri büyüklükteki sarsıntı Sivas, Samsun, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Çorum ve Giresun gibi çevre illerden de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar detaylı bilgi edinmek için arama motorlarına yöneldi. Şiddetli sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Artçı sarsıntılar devam ederken şimdeiTokat'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, ayrıntılı bilgiler...

TOKAT DEPREM SON DAKİKA: Artçı sarsıntılar devam ediyor! AFAD verileri ile az önce Tokat’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: TOKAT'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Tokat'ta şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Sulusaray ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.6 olarak açıklanırken derinliği ise 5,99 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan 18 Nisan Perşembe gece yarısı saat 01:06'da da 4.7 büyüklüğünde ve 9.97 km derinlikte bir deprem meydana gelmişti.

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TOKAT DEPREM SON DAKİKA: Artçı sarsıntılar devam ediyor! AFAD verileri ile az önce Tokat’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE TOKAT DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:5.6 (Mw)

Yer:Sulusaray (Tokat)

Tarih:2024-04-18

Saat:18:11:22 TSİ

Enlem:40.05806 N

Boylam:35.95611 E

Derinlik:5.99 km

TOKAT DEPREM SON DAKİKA: Artçı sarsıntılar devam ediyor! AFAD verileri ile az önce Tokat’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sulusaray (Tokat)

Tarih:2024-04-18

Saat:21:43:28 TSİ

Derinlik:7 km

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Sulusaray (Tokat)

Tarih:2024-04-18

Saat:22:31:43 TSİ

Derinlik:5.89 km

TOKAT DEPREM SON DAKİKA: Artçı sarsıntılar devam ediyor! AFAD verileri ile az önce Tokat’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

Tokat Sulusaray'da meydana gelen deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. AFAD ve ekiplerin saha taramalarına başladığını belirten Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

''Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.''

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