TOKAT DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Son dakika Tokat deprem haberi az önce geldi. Sulusaray merkez üssünde gerçekleşen 5 üzeri büyüklükteki sarsıntı Sivas, Samsun, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Çorum ve Giresun gibi çevre illerden de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar detaylı bilgi edinmek için arama motorlarına yöneldi. Şiddetli sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Peki, Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılı bilgiler...