Giriş Tarihi: 18.04.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
21:35
TOKAT DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Son dakika Tokat deprem ile bir kez daha sallandı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen şiddetli sarsıntı Sivas, Samsun, Kayseri, Nevşehir ve Çorum'da da hissedildi. 5 üzeri büyüklükteki sarsıntı sonrası bölge halkı paniğe kapılırken ''Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Nisan 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri ile depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri…