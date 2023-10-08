SON DAKİKA TOKAT DEPREM HABERİ: Merkez üssü Erbaa! Şimdi Tokat’ta deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 7 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Tokat deprem ile sarsıldı. Tokat Erbaa merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. 3 üzeri büyüklükteki Tokat depremi sonrası paniğe kapılan bölge halkı arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 7 Ekim 2023 Tokat deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.