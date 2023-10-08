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Haberler Fotohaber SON DAKİKA TOKAT DEPREM HABERİ: Merkez üssü Erbaa! Şimdi Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 7 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 08.10.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 00:50

SON DAKİKA TOKAT DEPREM HABERİ: Merkez üssü Erbaa! Şimdi Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 7 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Tokat deprem ile sarsıldı. Tokat Erbaa merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. 3 üzeri büyüklükteki Tokat depremi sonrası paniğe kapılan bölge halkı arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 7 Ekim 2023 Tokat deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.

SON DAKİKA TOKAT DEPREM HABERİ: Merkez üssü Erbaa! Şimdi Tokat’ta deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 7 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Tokat deprem ile şiddetli sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Tokat Erbaa olarak bildirildi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin dört bir yanında her gün yüzlerce sarsıntı meydana gelirken Tokat deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile sorgulanmaya başlandı. Derinliği 4.3 km olarak ölçülen sarsıntı, bölge halkında paniğe neden oldu. Peki, şimdi Tokat'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile 7 Ekim 2023 Tokat depremi hakkında ayrıntılı bilgiler....

SON DAKİKA TOKAT DEPREM HABERİ: Merkez üssü Erbaa! Şimdi Tokat’ta deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 7 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: TOKAT'TA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyurulan verilere göre, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Tokat'ta deprem meydana geldi.

Saat 15:05'te yaşanan depremin merkez üssü Erbaa ilçesi olarak açıklandı.

3,2 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 5.0 olarak ölçüldü.

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SON DAKİKA TOKAT DEPREM HABERİ: Merkez üssü Erbaa! Şimdi Tokat’ta deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 7 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ VERİLERİ İLE TOKAT DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.2

Yer:AKCA-ERBAA (TOKAT)

Tarih:2023.10.04

Saat:15:05:35 TSİ

Enlem:40.7122

Boylam:36.4457

Derinlik:4.3 km

SON DAKİKA TOKAT DEPREM HABERİ: Merkez üssü Erbaa! Şimdi Tokat’ta deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 7 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA TOKAT DEPREM HABERİ: Merkez üssü Erbaa! Şimdi Tokat’ta deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 7 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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