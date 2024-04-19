Giriş Tarihi: 19.04.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
18:07
TOKAT SON DEPREMLER SORGULA: Artçılar sürüyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Tokat deprem şiddeti ve merkez üssü
Son dakika Tokat deprem ile bir kez daha sallandı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen şiddetli sarsıntı Sivas, Samsun, Kayseri, Nevşehir ve Çorum'da da hissedildi. 5 üzeri büyüklükteki sarsıntı sonrası bölge halkı paniğe kapılırken ''Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları yanıt aramaya başladı. Şehirde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. İşte, 19 Nisan 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri ile depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri…