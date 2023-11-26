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Haberler Fotohaber TOKİ konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 26.11.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:57

TOKİ konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvuru şartları neler?

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber geldi. TOKİ son dakika konut satışı yapacağını duyurdu. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplam 32 ilde 169 daire açık artırma usulü ile satışa sunulacak. Başvuru yapmak isteyenler ''TOKİ konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorularına yanıt arıyor. Gerekli şartları taşıyanlar yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvuru şartları neler, daire fiyatları ne kadar? İşte, TOKİ başvuru süreci ve açık artırma tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

TOKİ konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvuru şartları neler?

TOKİ başvuruları son dakika gelişmesi ile gündemdeki yerini aldı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), uygun fiyata ev satın almak isteyenler için bir kampanya daha hayata geçirdi. Buna göre TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere toplam 32 ilde açık artırma usulü ile 169 konut satışı yapacak. Detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ''TOKİ konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, açık artırma ne zaman yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. Müzayede tarihi ve konutların fiyatları da belli oldu. Peki, TOKİ konut satışı hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler, daire fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, TOKİ başvuru ekranı, açık artırma tarihi, saati ve merak edilen tüm detaylar…

TOKİ konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvuru şartları neler?

TOKİ 32 İLDE KONUT SATIŞI YAPACAK!

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri satışı yapacak. TOKİ konut ve iş yeri satışı için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.

TOKİ Başkanlığı tarafından satılacak konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

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TOKİ konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvuru şartları neler?

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde satışa sunacak.

Açık artırma usulü ile yapılacak olan satışlar konutlar için 13 Aralık'ta, iş yerleri için 14 Aralık'ta yapılacak.

TOKİ konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvuru şartları neler?

SON GÜN 12 ARALIK

Konutlar için 13 Aralık Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık Perşembe günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.

Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.

TOKİ konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvuru şartları neler?

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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