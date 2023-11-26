TOKİ konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvuru şartları neler?

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber geldi. TOKİ son dakika konut satışı yapacağını duyurdu. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplam 32 ilde 169 daire açık artırma usulü ile satışa sunulacak. Başvuru yapmak isteyenler ''TOKİ konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorularına yanıt arıyor. Gerekli şartları taşıyanlar yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ konut satışı hangi illerde olacak, başvuru şartları neler, daire fiyatları ne kadar? İşte, TOKİ başvuru süreci ve açık artırma tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…