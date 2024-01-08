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Haberler Fotohaber TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2024: İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, otobüs, metrobüs, Marmaray, İstanbulkart basım ücreti ne kadar, akbil kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 16:28

TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2024: İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, otobüs, metrobüs, Marmaray, İstanbulkart basım ücreti ne kadar, akbil kaç TL oldu?

İstanbul'da servis, taksi ve toplu taşıma araçlarına zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla toplu taşıma araçlarına yüzde 18 oranında zam kabul edildi. Peki, otobüs, metrobüs, Marmaray, İETT biniş ücreti ne kadar oldu? İşte İstanbul toplu taşıma zammı sonrası 2024 İstanbulkart basım ücreti

TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2024: İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, otobüs, metrobüs, Marmaray, İstanbulkart basım ücreti ne kadar, akbil kaç TL oldu?

UKOME'nin güncel kararı, İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi sorusuyla inceleniyor. İstanbul genelinde taksi, servis, dolmuş, minibüs ve İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına zam geldi. Yüzde 18 oranındaki zam teklifinin oy çokluğuyla kabul edilmesiyle birlikte İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi, otobüs, metrobüs, Marmaray, İETT, İstanbulkart basım ücreti ne kadar oldu sorusu mercek altına alınıyor. İşte detaylar.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2024: İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, otobüs, metrobüs, Marmaray, İstanbulkart basım ücreti ne kadar, akbil kaç TL oldu?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

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TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2024: İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, otobüs, metrobüs, Marmaray, İstanbulkart basım ücreti ne kadar, akbil kaç TL oldu?

İSTANBULKART BASIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu.

AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?

Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2024: İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, otobüs, metrobüs, Marmaray, İstanbulkart basım ücreti ne kadar, akbil kaç TL oldu?

MARMARAY BİNİŞ ÜCRETİ KAÇ TL OLDU?

Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2024: İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, otobüs, metrobüs, Marmaray, İstanbulkart basım ücreti ne kadar, akbil kaç TL oldu?

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taksi ve minibüslere ise yüzde 28,09 zam geldi.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.

MİNİBÜS EN KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.

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