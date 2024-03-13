TORBA YASA 2024: 3600 Ek gösterge ve 7200 prim Meclis’ten geçti mi, 80 maddelik Torba Yasa’da var mı?

Meclis çalışmalarına devam ettiği yeni yılda Torba Yasa maddeleri ve içeriği yakından takip ediliyor. Çalışma hayatını ilgilendiren birçok maddenin yer aldığı yasada, vatandaşların gözü 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısına çevrildi. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 7200 prim gün sayısı ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?