Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
07:45
TORBA YASA 2024: 3600 Ek gösterge ve 7200 prim Meclis'ten geçti mi, 80 maddelik Torba Yasa'da var mı?
Torba Yasa maddeleri gündemde. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ve ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içinde barındıran yasada 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşmesi en dikkat çekici konu başlıkları oldu. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen maddeler gündemdeyken, gözler "Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 7200 prim ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. Peki, 80 maddelik Torba Yasa Meclis'ten geçti mi?