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Haberler Fotohaber TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği ne?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 08:11

TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği ne?

Torba yasa 2024 emeklilik, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği 3600 ek gösterge son durum ile gündeme gelmeye devam ediyor. Beklenen ekonomi başlıklarının yer alacağı düşünülen 2. torba kanun maddeleri ile gündemde. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Kanunun Meclis adımına gelişi için geri sayım başladı. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, kapsamında neler var? İşte, son durum...

TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği ne?

Torba yasa maddeleri, içeriği, kapsamı Bakan Işıkhan'ın açıklamaları doğrultusunda takip ediliyor. Erken emeklilik reformu noktasında düzenlemelerin yer alması beklenen kanunla birlikte emeklilik, prim desteği, 7200 günden emeklilikle birlikte 3600 ek göstergeye dair beklentiler de gündemde. Peki; 2. torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, detaylar...

TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği ne?

2024 TORBA YASA MADDELERİ: ERKEN EMEKLİLİK REFORMU!

Bu yıl emeklililer yılı oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor. Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

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TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği ne?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği ne?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği ne?

TORBA YASA 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz"

Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak. 86 maddelik torba yasa ile değerlendirilen çalışma takip ediliyor.

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