TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği ne?

Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
08:11
Torba yasa 2024 emeklilik, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği 3600 ek gösterge son durum ile gündeme gelmeye devam ediyor. Beklenen ekonomi başlıklarının yer alacağı düşünülen 2. torba kanun maddeleri ile gündemde. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Kanunun Meclis adımına gelişi için geri sayım başladı. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, kapsamında neler var? İşte, son durum...