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Haberler Fotohaber TORBA YASA ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Gözler Melis'te! 2024 Torba Yasa son durum
Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 12:14

TORBA YASA ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Gözler Melis'te! 2024 Torba Yasa son durum

Torba Yasa 2024 yılı itibarıyla maddeleri ve içeriğiyle yakından takip ediliyor! İçeriğinde ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasa maddeleri arasında 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik gündemde. Ev hanımlarına emeklilik, kısa çalışma ödeneği ve sigorta prim teşviği de gündemde yer alan diğer konular arasında. İlk etapta 86 maddeden oluşan yasanın 55 maddesi onaylanarak, yürürlüğe girmişti. Bu durum sonrasında ise gözler kalan maddelerin ne zaman onaylanacağına çevrildi. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriğindeki maddeler neler? İşte, detaylar!

TORBA YASA ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Gözler Melis’te! 2024 Torba Yasa son durum

Torba Yasa maddeleri ve içeriği hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemelerin içeriğinde yer aldığı birçok madde arasından Bakan Işıkhan 3600 ek gösterge için "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Peki, Torba Yasa meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, konu hakkında tüm gelişmeler…

TORBA YASA ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Gözler Melis’te! 2024 Torba Yasa son durum

2024 TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor.

Peki, torba yasada 36000 ek gösterge var mı?

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TORBA YASA ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Gözler Melis’te! 2024 Torba Yasa son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Çalışmanı torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

TORBA YASA ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Gözler Melis’te! 2024 Torba Yasa son durum

TORBA YASADA NELER VAR?

Maddeler netleşmemekle birlikte beklenen çalışmalara dair Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler şöyle:

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Gözler Melis’te! 2024 Torba Yasa son durum

BAĞKUR 7200 SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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