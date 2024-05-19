Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
12:14
TORBA YASA ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Gözler Melis'te! 2024 Torba Yasa son durum
Torba Yasa 2024 yılı itibarıyla maddeleri ve içeriğiyle yakından takip ediliyor! İçeriğinde ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasa maddeleri arasında 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik gündemde. Ev hanımlarına emeklilik, kısa çalışma ödeneği ve sigorta prim teşviği de gündemde yer alan diğer konular arasında. İlk etapta 86 maddeden oluşan yasanın 55 maddesi onaylanarak, yürürlüğe girmişti. Bu durum sonrasında ise gözler kalan maddelerin ne zaman onaylanacağına çevrildi. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriğindeki maddeler neler? İşte, detaylar!