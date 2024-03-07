Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 07:44

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 maddeleri son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Erken emeklilik reformu yanı sıra 3600 ek gösterge son durum da torba kanunla birlikte merak edilenler arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları doğrultusunda ev hanımlarına emeklilikten Bağkur 7200 günden emekliliğe kadar birçok çalışmanın gündemde olduğu süreçte yasanın Meclis adımı bekleniyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, ayrıntılar...

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa maddeleri, içeriği, kapsamı takip ediliyor. Çalışma içerisinde yer alan düzenlemeleri bekleyen vatandaş gözlerini Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına çevirdi. Ev hanımların prim desteği, Bağkur 7200 günden emeklilik, 3600 ek gösterge gibi birçok çalışma özelinde 2. torba kanun takip ediliyor. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, içeriğinde neler var? İşte, ayrıntılar...

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

2024 TORBA YASA MADDELERİ: ERKEN EMEKLİLİK ÇALIŞMASI!

Bağkur 7200 günden emeklilik, ev kadınlarına prim desteği gibi birçok çalışmayı kapsayan emeklilik reformu torba yasa ile bekleniyor. Öte yandan 3600 ek gösterge son durum da sık sık torba kanunla birlikte gündeme geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmalara dair açıklamaları şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Çalışmanı torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

SON DAKİKA