Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
07:44
Torba yasa 2024 maddeleri son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Erken emeklilik reformu yanı sıra 3600 ek gösterge son durum da torba kanunla birlikte merak edilenler arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları doğrultusunda ev hanımlarına emeklilikten Bağkur 7200 günden emekliliğe kadar birçok çalışmanın gündemde olduğu süreçte yasanın Meclis adımı bekleniyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, ayrıntılar...