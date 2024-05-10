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Giriş Tarihi: 10.05.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 07:12

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Kademeli emeklilik var mı? Torba yasa ne zaman çıkacak, neler var?

Torba yasa 2024 maddeleri son durum gelişmeleri ile birlikte sorgulanıyor. Toplamda 86 maddenin olduğu torba kanun kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi pek çok konu ile değerlendiriliyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, Meclis'e geldi mi? İşte, son ekonomi haberleri...

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Kademeli emeklilik var mı? Torba yasa ne zaman çıkacak, neler var?

Torba yasa 2024 maddeleri arasından 55 düzenleme Meclis'te kabul edilmişti. Kalan maddeler beklenirken çeşitli ekonomik çalışmaları değerlendiren vatandaşlar, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur SSK prim günü eşitlemesi gibi çalışmaları takip etmeye başladı. Hangi çalışmanın torba kanun içeriğinde olacağı ise merak konusu. Gözler Bakan Işıkhan'da. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar...

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Kademeli emeklilik var mı? Torba yasa ne zaman çıkacak, neler var?

2024 TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor.

Peki, torba yasada kademeli emeklilik var mı?

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Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Kademeli emeklilik var mı? Torba yasa ne zaman çıkacak, neler var?

Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Kademeli emeklilik var mı? Torba yasa ne zaman çıkacak, neler var?

TORBA YASADA NELER VAR?

Maddeler netleşmemekle birlikte beklenen çalışmalara dair Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler şöyle:

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Kademeli emeklilik var mı? Torba yasa ne zaman çıkacak, neler var?

BAĞKUR 7200 SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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