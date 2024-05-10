Giriş Tarihi: 10.05.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
07:12
Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Kademeli emeklilik var mı? Torba yasa ne zaman çıkacak, neler var?
Torba yasa 2024 maddeleri son durum gelişmeleri ile birlikte sorgulanıyor. Toplamda 86 maddenin olduğu torba kanun kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi pek çok konu ile değerlendiriliyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, Meclis'e geldi mi? İşte, son ekonomi haberleri...