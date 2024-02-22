Giriş Tarihi: 22.02.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
07:36
TORBA YASA 2024 SON DURUM: 3600 ek gösterge, prim desteği! 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Torba yasa son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren 86 maddelik kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Kalan maddelerin de Meclis'te onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu kapsamda 2. torba yasa son durum gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan kanun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yol gösterici oluyor. Peki; Yeni Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte, detaylar.