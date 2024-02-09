TORBA YASA 2024 SON DURUM: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, prim desteği... 2. Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
08:14
Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile takip ediliyor. Meclis'te kalan maddelerinin görüşülmesi beklenen 2. torba kanun kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi ekonomik konular özelinde gündemden düşmüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmaları dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, çalışmada son durum!