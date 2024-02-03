TORBA YASA GELİŞMELERİ || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NEDİR, TORBA YASA'DA VAR MI?

Kısmi emeklilik olarak da bilinen kademeli emeklilik için bekleyiş sürüyor. Düzenleme için Torba Yasa maddeleri araştırılıyor. Ancak kademeli emekliliğin Torba Yasa'da yer aldığına dair henüz bir detay bulunmuyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya dair, ''Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" dedi ve ''Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor.'' cümlesini de ekledi.