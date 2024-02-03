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Haberler Fotohaber TORBA YASA GELİŞMELERİ || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?
Giriş Tarihi: 03.02.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 14:19

TORBA YASA GELİŞMELERİ || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

Çalışma hayatına ilgilendiren maddeleri ve içeriği ile Torba Yasa maddeleri gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaşın takip ettiği maddeler arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Bu noktada ise gözler Meclis'ten geçerek yürürlüğe girecek olan yeni torba yasa maddelerine çevrildi. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, detaylar!

TORBA YASA GELİŞMELERİ || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

Meclis çalışmalarına son hız devam ederken, gözler şimdi de tora yasa maddelerine çevrildi. İçeriğinde ekonomik olarak birçok gelişmenin yer aldığı maddelerde 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik haberi yakından takip ediliyor. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

TORBA YASA GELİŞMELERİ || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

TORBA YASA GELİŞMELERİ

Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA GELİŞMELERİ || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun ile birlikte, en düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi.

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TORBA YASA GELİŞMELERİ || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

Kanun ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca kanunla birlikte kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu eklendi.

Sigortaların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı ise 600'den 450'ye düşürüldü.

TORBA YASA GELİŞMELERİ || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NEDİR, TORBA YASA'DA VAR MI?

Kısmi emeklilik olarak da bilinen kademeli emeklilik için bekleyiş sürüyor. Düzenleme için Torba Yasa maddeleri araştırılıyor. Ancak kademeli emekliliğin Torba Yasa'da yer aldığına dair henüz bir detay bulunmuyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya dair, ''Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" dedi ve ''Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor.'' cümlesini de ekledi.

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