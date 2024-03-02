TORBA YASA GELİŞMELERİ || Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

Giriş Tarihi: 02.03.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
09:41
Çalışma hayatına ilgilendiren maddeleri ve içeriği ile Torba Yasa maddeleri gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaşın takip ettiği maddeler arasında Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Bu noktada ise gözler Meclis'ten geçerek yürürlüğe girecek olan yeni torba yasa maddelerine çevrildi. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, detaylar!