Giriş Tarihi: 14.03.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
07:01
TORBA YASA MADDELERİ || 2. Torba Yasa çıktı mı, ne aman çıkacak? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik…
Birçok ekonomik düzenlemeyi içinde barındıran Torba Yasa gelişmeleri takip ediliyor. Bir süredir Meclis'te çalışmaları devam eden Torba Yasa için beklentiler arttı. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilmişti. 31 madde için ise Meclis süreci devam ederken gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa için araştırmalarına devam ediyorlar. Kademli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, BAĞ-KUR 7200 gibi birçok düzenlemeleri içeren Torba Yasa için Meclis'teki heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Torba yasa hakkında çalışmalar devam ederken Vedat Işıkhan'dan ekonomiyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? İşte detaylar...