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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ || 2. Torba Yasa çıktı mı, ne aman çıkacak? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik…
Giriş Tarihi: 14.03.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 07:01

TORBA YASA MADDELERİ || 2. Torba Yasa çıktı mı, ne aman çıkacak? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik…

Birçok ekonomik düzenlemeyi içinde barındıran Torba Yasa gelişmeleri takip ediliyor. Bir süredir Meclis'te çalışmaları devam eden Torba Yasa için beklentiler arttı. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilmişti. 31 madde için ise Meclis süreci devam ederken gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa için araştırmalarına devam ediyorlar. Kademli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, BAĞ-KUR 7200 gibi birçok düzenlemeleri içeren Torba Yasa için Meclis'teki heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Torba yasa hakkında çalışmalar devam ederken Vedat Işıkhan'dan ekonomiyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? İşte detaylar...

TORBA YASA MADDELERİ || 2. Torba Yasa çıktı mı, ne aman çıkacak? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik…

Milyonların beklediği torba yasa teklifinin bazı maddeleri kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Kalan maddeler ise TBMM'de görüşülürken ekonomik düzenlemeler bekleyen vatandaşların gözü Meclis'e yöneldi. 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik gibi düzenlemelerin torba yasada yer alması bekleniyor. Peki, torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba yasada maddeleri neler? İşte, torba yasada son durum gelişmeleri.

TORBA YASA MADDELERİ || 2. Torba Yasa çıktı mı, ne aman çıkacak? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik…

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

- TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeye başlanan, emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, kabul edildi.TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine dün başlandı. Kamuoyunda '8'inci Yargı Paketi' olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören 39'uncu madde de kabul edildi.

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TORBA YASA MADDELERİ || 2. Torba Yasa çıktı mı, ne aman çıkacak? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik…

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği ve kapsamı konusunda açıklamalar takip ediliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.

TORBA YASA MADDELERİ || 2. Torba Yasa çıktı mı, ne aman çıkacak? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik…

3600 EK GÖSTERGE

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz"

Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak. 86 maddelik torba yasa ile değerlendirilen çalışma takip ediliyor.

TORBA YASA MADDELERİ || 2. Torba Yasa çıktı mı, ne aman çıkacak? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik…

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği ve kapsamı konusunda açıklamalar takip ediliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.

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