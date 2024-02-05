TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE

Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, yasalaşması halinde memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak. Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktıktan sonra 1'inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunarak "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" demişti.