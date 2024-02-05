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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 15:25

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?

Torba Yasa maddeleri Şubat ayı itibarıyla yeniden gündemde. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ve ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içinde barındıran yasada 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik en dikkat çekici konu başlıkları oldu. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen maddeler gündemdeyken, gözler "Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte, ayrıntılar…

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Meclis çalışmalarına devam ettiği yeni yılda Torba Yasa maddeleri ve içeriği yakından takip ediliyor. Çalışma hayatını ilgilendiren birçok maddenin yer aldığı yasalarda, vatandaşların gözü 3600 ek gösterge ve kademeli emekliliğe çevrildi. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

TORBA YASA MADDELERİ 2024

Torba yasa maddeleri neler?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun torba yasa ile görüşülmesi bekleniyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla iligli şu ifadeleri kullandı;

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE

Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, yasalaşması halinde memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak. Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktıktan sonra 1'inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunarak "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" demişti.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

KADEMELİ EMEKLİLİK

EYT düzenlemesi ile binlerce çalışanın emeklilik hakkı kazanmasının ardından gözler EYT kısmi emeklilik ve kademeli emeklilik konularına çevrildi. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanlar erken emekli olmuştu. 9 Eylül 1999 yılından sonra çalışmaya başlayanlar ise bu düzenlemeden yararlanamadı. Hal böyle olunca da emekli olmayı bekleyen çalışanlar kademeli emeklilik beklentisi içine girdi. Yasalaşması halinde kademeli emeklilik 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanları kapsayacak. Yani prim günü ve yaş şartını karşıladığında kademeli emekli olabilecekler. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde en erken olmak üzere; kadınlar 43, erkekler ise 45 yaşında emekli olabilecek.

Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

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