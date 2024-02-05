Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
15:25
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?
Torba Yasa maddeleri Şubat ayı itibarıyla yeniden gündemde. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ve ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içinde barındıran yasada 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik en dikkat çekici konu başlıkları oldu. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen maddeler gündemdeyken, gözler "Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte, ayrıntılar…