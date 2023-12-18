Son Dakika Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi... 86 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği

Torba yasa son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu aşamasında. 86 maddelik teklifin ilk 43 maddesi kabul edildi. Söz konusu düzenlemenin ev hanımlarına emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, yeni evlenenlere evlilik kredisi, sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi gibi birçok çalışmayı kapsaması bekleniyor. Yıl sonuna yaklaşılırken torba kanun içeriği ve maddeleri yoğun olarak araştırılmaya başladı. Peki; Torba yasa neler var, Torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, 86 maddelik torba yasa maddeleri, içeriği ve çıkış tarihi…