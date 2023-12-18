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Haberler Fotohaber Son Dakika Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi... 86 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği
Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 14:04

Son Dakika Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi... 86 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği

Torba yasa son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu aşamasında. 86 maddelik teklifin ilk 43 maddesi kabul edildi. Söz konusu düzenlemenin ev hanımlarına emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, yeni evlenenlere evlilik kredisi, sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi gibi birçok çalışmayı kapsaması bekleniyor. Yıl sonuna yaklaşılırken torba kanun içeriği ve maddeleri yoğun olarak araştırılmaya başladı. Peki; Torba yasa neler var, Torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, 86 maddelik torba yasa maddeleri, içeriği ve çıkış tarihi…

Son Dakika Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi... 86 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği

Torba yasa maddeleri, içeriği ve çıkış tarihi ile ilgili araştırmalar yıl sonuna yaklaşılırken hız kazandı. Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Genel Kurul'da, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 43 maddesi kabul edildi. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından 86 maddelik torba kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bütçe görüşmeleri sürerken torba yasa son durum gelişmeleri ile araştırılıyor. Peki, 86 maddelik torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, tüm ayrıntılar.

Son Dakika Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi... 86 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin görüşmeleri Meclis Genel kurulunda devam ediyor. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi.

Ancak bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinin 25 Aralık tarihine kadar sona ermesi bekleniyor. Buna göre, toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-27 Aralık tarihlerinde görüşüleceği tahmin ediliyor.

TBMM sürecinin tamamlanmasının ardından torba yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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Son Dakika Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi... 86 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği

Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda, sorumlu sıfatıyla beyan edilen verginin ödenmesi şartıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasına imkan tanınıyor.

Uygulama, kanunun Resmi Gazete'de yayımını izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girecek.

KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması hususunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 21'inci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü olacak; bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın 23'üncü günü akşamına kadar ödeyecek. Bu uygulamalar, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımını izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girecek.

Son Dakika Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi... 86 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler, sağlık tesislerine ilişkin projeler, eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeleri üstlenenler ile ihale edilmesi ile görevlendirilenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarına ilişkin KDV istisnanın süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor.

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimlerine ilişkin KDV istisnasının süresi de 31 Aralık 2028'e uzatılıyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41. maddesi kapsamındaki taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir ve teslimine sağlanan KDV istisnası 31 Aralık 2028'e kadar uygulanacak.

Son Dakika Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi... 86 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği

ÖZELLEŞTİRME İHALESİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK

Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun'da yapılan düzenlemeyle, özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin ihaleler elektronik ortamda yapılabilecek.

Elektronik ihale usulü ile yapılan ihalelere, elektronik ortamda istenen teminatı vermiş ve gerekli şartları yerine getirmiş olanlar katılabilecek. İhale şartnamesi, sözleşme taslağı ve tanıtım dokümanına elektronik ortamda erişim sağlanacak. İhale komisyonunca belirlenen ihale başlangıç değeri ile ihalenin her aşamasında verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar, ihaleye katılabilmek için son başvuru tarih ve saati, ihalenin süresi ve idarece belirlenecek diğer bilgilere ihale ilanında yer verilecek.

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