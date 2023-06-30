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Giriş Tarihi: 30.06.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 13:30

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Torba yasa maddeleri: BAĞ-KUR affı, imar affı, EYT staj sigortası var mı?

Resmi Gazete' de yayımlanan torba yasa gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yeni torba yasa maddeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa ile en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıkladı. Emekli maaşları, bayram ikramiyeleri, geçici işçiye kadro, fedakârlık madalyası gibi pek çok konu ele alınıyor. Peki, torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi, yeni torba yasa maddeleri neler? İşte, yanıtı…

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Torba yasa maddeleri: BAĞ-KUR affı, imar affı, EYT staj sigortası var mı?

Ekonomi takipçileri yeni torba yasa gelişmelerini yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıklaması sonrası yeni torba yasa maddeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Birinci torba yasanın, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının beklendiği 5 Temmuz'dan sonra gelmesi bekleniyor. Peki, torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi, yeni torba yasa maddeleri neler? İşte, yanıtı…

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Torba yasa maddeleri: BAĞ-KUR affı, imar affı, EYT staj sigortası var mı?

TORBA YASADA NELER VAR?

Birinci torba yasanın, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının beklendiği 5 Temmuz'dan sonra gelmesi bekleniyor. 5-6 maddelik bu torbada, önce memurların maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması, ardından da 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak. 500 TL'lik asgari ücret desteği olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL ve üzerinde alanlarına kademeli bir artış olacak.

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TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Torba yasa maddeleri: BAĞ-KUR affı, imar affı, EYT staj sigortası var mı?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI DÜZENLEMESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili torba yasanın temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını anlatan Işıkhan, torba yasada paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Torba yasa maddeleri: BAĞ-KUR affı, imar affı, EYT staj sigortası var mı?

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN DESTEĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak torba yasa teklifinde yer alacağını ifade eden Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanımızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden temmuz ayında Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz. Asgari ücret desteği de teklifte yer alacak, bürokratlar üzerinde çalışıyor" diye konuştu.

Yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte milyonların gözü kulağı memur ve emeklilere yapılacak olan zamma çevrildi. Meclis'e gelmesi beklenen ilk torba yasa ile memurların taban maaş artışı, emeklilerin refah payı ve seyyanen kademeli zam gibi konular yasalaşacak.

Temmuz'un ilk haftasında gelmesi beklenen bu yasa da ayrıca asgari ücrete verilecek 500 TL'lik destek ile ilgili düzenlemenin de yer alması bekleniyor.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Torba yasa maddeleri: BAĞ-KUR affı, imar affı, EYT staj sigortası var mı?

KESİN RAKAMLAR 5 TEMMUZ'DAN SONRA ORTAYA ÇIKACAK
5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra bunun üzerine konulacak refah payı belirlenecek. Daha sonra da bu refah payı bir yasal düzenleme olarak Meclis'ten çıkartılacak. 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 çıkmıştı. 6 aylık enflasyonun ise yüzde 20'ye yakın çıkması bekleniyor. Bunun üzerine konulacak 10-15 puanlık refah payı ile emeklilerin ve memurların artışlarının yüzde 30-35 arasında olmasını bekliyoruz. Ancak kesin rakamlar 5 Temmuz'dan sonra ortaya çıkacak.

Memur maaşları her ayın 15'inde alınıyor. Bordroların açıklanma sürelerini de dikkate alındığında bu meselenin tamamlanması gerekiyor. 5 Temmuz'da enflasyon açıklanacak. Toplu sözleşmeye göre alınacak zam da o gün belli olacak.

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