TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Torba yasa maddeleri: BAĞ-KUR affı, imar affı, EYT staj sigortası var mı?

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN DESTEĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak torba yasa teklifinde yer alacağını ifade eden Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanımızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden temmuz ayında Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz. Asgari ücret desteği de teklifte yer alacak, bürokratlar üzerinde çalışıyor" diye konuştu.

Yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte milyonların gözü kulağı memur ve emeklilere yapılacak olan zamma çevrildi. Meclis'e gelmesi beklenen ilk torba yasa ile memurların taban maaş artışı, emeklilerin refah payı ve seyyanen kademeli zam gibi konular yasalaşacak.

Temmuz'un ilk haftasında gelmesi beklenen bu yasa da ayrıca asgari ücrete verilecek 500 TL'lik destek ile ilgili düzenlemenin de yer alması bekleniyor.