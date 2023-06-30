Giriş Tarihi: 30.06.2023 13:30
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
13:30
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Torba yasa maddeleri: BAĞ-KUR affı, imar affı, EYT staj sigortası var mı?
Resmi Gazete' de yayımlanan torba yasa gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yeni torba yasa maddeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa ile en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıkladı. Emekli maaşları, bayram ikramiyeleri, geçici işçiye kadro, fedakârlık madalyası gibi pek çok konu ele alınıyor. Peki, torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi, yeni torba yasa maddeleri neler? İşte, yanıtı…