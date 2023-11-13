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Haberler Fotohaber Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yeni torba yasada neler var? İşte 2. torba yasa içeriği ve maddeleri son durum
Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 11:56

Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yeni torba yasada neler var? İşte 2. torba yasa içeriği ve maddeleri son durum

Torba yasanın ne zaman çıkacağı ve içeriğindeki maddelerin neler olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 torba yasasında yer alan maddelerin içeriği ve TBMM'ye geleceği tarih araştırılıyor. İçeriğinde faizsiz evlilik kredisi, memur ve emekli maaş zammı, taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor. Son olarak emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi torba teklife eklenmişti. Peki, Torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar…

Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yeni torba yasada neler var? İşte 2. torba yasa içeriği ve maddeleri son durum

Torba yasanın ne zaman Meclis'ten geçeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2. Torba yasa içeriği ve maddeleri içerisinde ev hanımlarına emeklilik, emeklilere ek zam ve yeni evli çiftlere evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların gelmesini bekleyen vatandaşlar torba yasa son durum hakkında araştırma yapıyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Torba yasada neler var? İşte yanıtı…

Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yeni torba yasada neler var? İşte 2. torba yasa içeriği ve maddeleri son durum

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Emeklilere ek 5 bin TL, ev hanımlarına emeklilik, faizsiz evlilik kredisi ve Aile ve Gençlik Bankası gibi konuların yer almasının beklendiği Torba Teklif henüz Meclis'ten geçmedi.

Son gelişmede torba yasanın 16 Ekim saat 17.00 a kadar muhalefet şerhlerine verilmesine ve TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilmesini karar verilmişti.

Torba teklif TBMM'den geçtiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yeni torba yasada neler var? İşte 2. torba yasa içeriği ve maddeleri son durum

YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER OLACAK?

Ekonomik konuların üzerinde durulacağı torba yasanın içeriği henüz netlik kazanmadı. Fakat yeni torba yasa maddeleri arasında; emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi, memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro, konutların turizm amaçlı kiralanması, ev hanımlarına emeklilik ve Aile ve Gençlik Bankası gibi konuların yer alması bekleniyor.

Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yeni torba yasada neler var? İşte 2. torba yasa içeriği ve maddeleri son durum

MECLİS'İN İLK GÜNDEMİ EMEKLİ ZAMMI

Hatırlanacağı gibi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" demişti. Yıldırım'ın açıklamasına da bakıldığında Meclis'in ilk gündem maddesinin emekli maaş zammı olması bekleniyor. Yeni torba yasa maddelerinin TBMM Başkanlığı'na sunulması ön görülüyor.

Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yeni torba yasada neler var? İşte 2. torba yasa içeriği ve maddeleri son durum

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenecek.

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