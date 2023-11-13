Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 11:56

Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yeni torba yasada neler var? İşte 2. torba yasa içeriği ve maddeleri son durum

Torba yasanın ne zaman çıkacağı ve içeriğindeki maddelerin neler olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 torba yasasında yer alan maddelerin içeriği ve TBMM'ye geleceği tarih araştırılıyor. İçeriğinde faizsiz evlilik kredisi, memur ve emekli maaş zammı, taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor. Son olarak emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi torba teklife eklenmişti. Peki, Torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar…