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Haberler Fotohaber TORBA YASA SON DURUM | 2024 Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge var mı, Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:46

TORBA YASA SON DURUM | 2024 Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge var mı, Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

Torba Yasa gündemde! İçeriğinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada, emeklileri, Bağ-Kurluları ve ev kadınlarını da ilgilendiren birçok düzenleme yer alıyor. Çıkacak yasayla birlikte Bağ-Kurlulara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınırken, ev kadınlarına da emeklilik hakkı verilebilecek. Torba Yasa'da 3600 Ek gösterge, 7200 Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi birçok konu başlığı gündemde. Peki, Torba Yasa madde ve içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, maddeleri ve içeriği hakkında son durum!

TORBA YASA SON DURUM | 2024 Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge var mı, Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

Torba Yasa gelişmeleri yakından takip ediliyor. 86 maddelik yasanın 55 maddesi kabul edilmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Şimdi ise gözler kalan yasaların ne zaman onaylanacağına çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasada Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında verilecek olan 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL olmasını içeren madde de yer alıyor. Peki, Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, ne zaman yürürlüğe girecek?

TORBA YASA SON DURUM | 2024 Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge var mı, Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi, ev kadınlarına emeklilik gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA SON DURUM | 2024 Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge var mı, Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeye başlanan, emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, kabul edildi.TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelere başlandı.

Kamuoyunda '8'inci Yargı Paketi' olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören 39'uncu madde de kabul edildi.

TORBA YASA SON DURUM | 2024 Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge var mı, Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

TORBA YASA RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin TL olarak alacak.

TORBA YASA SON DURUM | 2024 Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge var mı, Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

TORBA YASA || 3600 EK GÖSTERGE

3600 ek gösterge torba yasa'da var mı?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz"

Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak. 86 maddelik torba yasa ile değerlendirilen çalışma takip ediliyor.

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