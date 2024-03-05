TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ | 2024 Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:25
Torba Yasa gündemde! İçeriğinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada, emeklileri, Bağ-Kurluları ve ev kadınlarını da ilgilendiren birçok düzenleme yer alıyor. Çıkacak yasayla birlikte Bağ-Kurlulara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınırken, ev kadınlarına da emeklilik hakkı verilebilecek. Torba Yasa'da 3600 Ek gösterge, 7200 Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi birçok konu başlığı gündemde. Peki, Torba Yasa madde ve içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, konu hakkında tüm gelişmeler...