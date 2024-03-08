Giriş Tarihi: 08.03.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
08:06
TORBA YASA SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 36000 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 2024 Torba Yasa maddeleri neler?
Torba yasa, farklı konularda yapılan yasal düzenlemeleri bir araya getirerek tek bir yasa altında toplarken, bir yandan da zaman tasarrufu ve politika hedeflerini hızlı bir şekilde hayata geçirme amacı taşıyor. Bu yöntem ile çalışma hayatına ilgilendiren maddeleri ve içeriği gün yüzüne çıkıyor. Bu maddedeler arasında milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşmesi, ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik gibi konu başlıkları yer alıyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, detaylar…