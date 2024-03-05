Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TORBA YASA SON GELİŞMELER GÜNDEMDE! 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriğinde neler, 3600 ek gösterge çıktı mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:58

TORBA YASA SON GELİŞMELER GÜNDEMDE! 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriğinde neler, 3600 ek gösterge çıktı mı?

Çalışma hayatına ilgilendiren maddeleri ve içeriği ile Torba Yasa maddeleri gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaşın takip ettiği maddeler arasında Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Bu noktada ise gözler Meclis'ten geçerek yürürlüğe girecek olan yeni torba yasa maddelerine çevrildi. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, detaylar!

TORBA YASA SON GELİŞMELER GÜNDEMDE! 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriğinde neler, 3600 ek gösterge çıktı mı?

Torba Yasa maddeleri ve içeriği hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemelerin içeriğinde yer aldığı birçok madde arasından Bakan Işıkhan 3600 ek gösterge için "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Peki, Torba Yasa meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, konu hakkında tüm gelişmeler…

TORBA YASA SON GELİŞMELER GÜNDEMDE! 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriğinde neler, 3600 ek gösterge çıktı mı?

TORBA YASA MADDELERİ 2024

Torba yasa maddeleri neler?

3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, Bağkur 7200 ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun torba yasa ile görüşülmesi bekleniyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TORBA YASA SON GELİŞMELER GÜNDEMDE! 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriğinde neler, 3600 ek gösterge çıktı mı?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA SON GELİŞMELER GÜNDEMDE! 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriğinde neler, 3600 ek gösterge çıktı mı?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA SON GELİŞMELER GÜNDEMDE! 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriğinde neler, 3600 ek gösterge çıktı mı?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz"

Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak. 86 maddelik torba yasa ile değerlendirilen çalışma takip ediliyor.

SON DAKİKA