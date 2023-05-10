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Haberler Fotohaber Trabzon geçmiş seçim sonuçları! 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:56

Trabzon geçmiş seçim sonuçları! 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sayılı günler kaldı. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderken Trabzon'daki geçmiş seçim sonuçları merak ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları etkisini göstermekte. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki Trabzon geçmiş seçim sonuçları nasıl? 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı?

Trabzon geçmiş seçim sonuçları! 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı?

Trabzon geçmiş seçim sonuçları yaklaşan 2023 genel seçimleri öncesi merak ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nin en kalabalık illerinden biri olan Trabzon'da ikamet edenler Trabzon geçmiş seçim sonuçları nasıl, partilerin oy oranları ne durumda, 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı sorusuna yanıt arıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlık adaylıkları için oy kullanımının yanı sıra partilerin 28. dönem milletvekilleri de 2023 yılında seçilecek. İşte Trabzon seçim sonuçları ile ilgili detaylar…

Trabzon geçmiş seçim sonuçları! 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı?

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Trabzon seçim sonuçları 2023 henüz açıklanmadı.

Trabzon Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak geçmiş seçim sonuçları bilgisine sayfanın en alt bölümünden ulaşabilirsiniz.

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Trabzon geçmiş seçim sonuçları! 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı?

KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşının üzerin olan ve kısıtlı durumda olmayan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkı vardır. Ancak yine de kanunen belirlenmiş bazı kısıtlı durumlar bulunur.

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Trabzon geçmiş seçim sonuçları! 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı?

TRABZON'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Trabzon geçmiş seçim sonuçları! 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı?
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