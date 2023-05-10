Trabzon geçmiş seçim sonuçları! 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sayılı günler kaldı. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderken Trabzon'daki geçmiş seçim sonuçları merak ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları etkisini göstermekte. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki Trabzon geçmiş seçim sonuçları nasıl? 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı?