Trabzon geçmiş seçim sonuçları! 2023 Trabzon seçim sonuçları ve oy oranları nasıldı?

KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşının üzerin olan ve kısıtlı durumda olmayan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkı vardır. Ancak yine de kanunen belirlenmiş bazı kısıtlı durumlar bulunur.

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.