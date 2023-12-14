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Haberler Fotohaber Trabzon Havalimanı 15 Aralık hakkında açıklama! Trabzon'da THY - Anadolu JET uçak seferleri iptal mi, yapılmayacak mı?
Giriş Tarihi: 14.12.2023 06:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 06:06

Trabzon Havalimanı 15 Aralık hakkında açıklama! Trabzon'da THY - Anadolu JET uçak seferleri iptal mi, yapılmayacak mı?

Son dakika Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi oldu? Trabzon Havalimanı'nda pist çalışmaları nedeniyle 6 saat uçuşların kapatılacağı bildirildi. Bu durumda Trabzon'dan uçuş seferi gerçekleştirecek olan ve Trabzon'a iniş yapacak yolcular konu hakkında ayrıntıları merak ediyor. Peki, rabzon Havalimanı kapatılıyor mu, THY - AnadoluJET uçak seferleri iptal mi? İşte, Trabzon'da iptal edilen uçuş seferleri...

Trabzon Havalimanı 15 Aralık hakkında açıklama! Trabzon’da THY - Anadolu JET uçak seferleri iptal mi, yapılmayacak mı?

Trabzon havalimanı'nda uçıuş seferleri 6 saat durdurulacak. Pist çalışmaları sebebiyle iptal olan uçuşlar araştırılıyor. 15 Aralık Perşembe günü iptal olacak uçak seferleri liste liste yayınlandı. Peki, Trabzon Havalimanı kapatılıyor mu, ne kadar kapalı kalacak? THY - AnadoluJET uçak seferleri iptal mi? İşte, iptal edilen seferler...

Trabzon Havalimanı 15 Aralık hakkında açıklama! Trabzon’da THY - Anadolu JET uçak seferleri iptal mi, yapılmayacak mı?

TRABZON HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Trabzon Havalimanı cuma günü yapılacak pist çalışmaları nedeniyle 10.00- 16.00 saatleri arası uçuşlara kapatılacak.

Pist çalışmaları nedeniyle yapılması planlanan bazı uçuşları iptal eden Türk Hava Yolları (THY) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "15 Aralık Cuma günü, Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist çalışmaları nedeniyle saat 10.00-16.00 aralığında meydan hava trafiğine kapalı olacaktır. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın 4, AnadoluJET'in ise 8 seferi karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Trabzon Havalimanı 15 Aralık hakkında açıklama! Trabzon’da THY - Anadolu JET uçak seferleri iptal mi, yapılmayacak mı?

TRABZON HAVALİMANI 15 ARALIK İPTAL UÇAK SEFERİ SORGULAMA

Bu saatler arasında yapılması planlanan THY'nin 4 ve AnadoluJet'in 8 seferi karşılıklı iptal edildi.

Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilecek.

İşte, iptal edilen uçuşları sorgulama ekranı;

Trabzon Havalimanı 15 Aralık hakkında açıklama! Trabzon’da THY - Anadolu JET uçak seferleri iptal mi, yapılmayacak mı?

THY İPTAL UÇAK SEFERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Trabzon Havalimanı 15 Aralık hakkında açıklama! Trabzon’da THY - Anadolu JET uçak seferleri iptal mi, yapılmayacak mı?
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