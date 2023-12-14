Giriş Tarihi: 14.12.2023 06:06
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
06:06
Trabzon Havalimanı 15 Aralık hakkında açıklama! Trabzon'da THY - Anadolu JET uçak seferleri iptal mi, yapılmayacak mı?
Son dakika Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi oldu? Trabzon Havalimanı'nda pist çalışmaları nedeniyle 6 saat uçuşların kapatılacağı bildirildi. Bu durumda Trabzon'dan uçuş seferi gerçekleştirecek olan ve Trabzon'a iniş yapacak yolcular konu hakkında ayrıntıları merak ediyor. Peki, rabzon Havalimanı kapatılıyor mu, THY - AnadoluJET uçak seferleri iptal mi? İşte, Trabzon'da iptal edilen uçuş seferleri...