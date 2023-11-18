Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI BURADA | EURO 2024 Elemeleri Almanya Türkiye maçı canlı izle linki ile TRT 1 canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 11:30

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI BURADA | EURO 2024 Elemeleri Almanya Türkiye maçı canlı izle linki ile TRT 1 canlı yayın izle!

TRT 1 canlı maç izle araştırılıyor. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı bugün Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. 18 Kasım 2023 Cumartesi günü oynanacak Milli maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT 1 canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, Almanya Türkiye hazırlık maçı bugün TRT'de yayınlanacak mı, şifresiz mi? İşte TRT 1 canlı izle!

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Almanya Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı maçı yakından takip etmek isteyen kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Kırmızı beyazlı ekip, Galler karşısında çıkacağı son karşılaşma öncesinde Almanya ile hazırlık maçında bir araya gelecek. Salı günü Galler ile gerçekleşecek mücadele öncesi moral bulmak isteyen temsilcimiz maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Zorlu mücadele öncesinde Futbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. TRT 1 canlı yayın izle Almanya Türkiye maçı için araştırılıyor. İşte, EURO 2024 Elemeleri AlmanyaTürkiye mücadelesi TRT 1 canlı maç izle ekranında!

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Almanya Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Letonya mücadelesi, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Almanya Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Almanya Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Türkiye Almanya maçını canlı takip etmek için aşağıdaki linke gidiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Almanya Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Lingo
06:45 Beni Böyle Sev
08:45 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Yerli Sinema Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas
13:55 Sen Türkülerini Söyle
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
22:45 Almanya Türkiye Hazırlık Maçı
00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:20 Sen Türkülerini Söyle
05:10 Son Toplayıcılar

SON DAKİKA