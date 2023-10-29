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Haberler Fotohaber “Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Ediyoruz” 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: 100. yıl özel 29 Ekim mesajları gönderin!
Giriş Tarihi: 29.10.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 14:10

“Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Ediyoruz” 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: 100. yıl özel 29 Ekim mesajları gönderin!

Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 100. Yıl dönümü kutlamaları başlarken cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim mesajları ve sözleri paylaşılmaya başlandı. Ulu önder Atatürk görselleri ile en güzel, kısa, uzun, anlam dolu, resimli 29 Ekim mesajları ve sözleri "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözünü içeren mesajlar çeşitli sosyal medya platformları vasıtasıyla gönderiliyor. Bu Türk Milleti açısından en önemli ve tarihi günde paylaşmanız için Facebook, Whatsapp, Twitter'a özel 29 Ekim mesajlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim'e özel sözlerini sizler için derledik. İşte, 100. yıl özel 29 Ekim kutlama mesajları, sözleri ve Atatürk görselleri sizlerle…

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! 29 Ekim Mesajları ile 100. yıl özel Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun! Bütün yurtta Türk ulusunun şanlı zaferinin 100. yıldönümü coşkuyla kutlanmaya başladı. Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri ve en güzel, kısa, uzun, anlamlı ve yeni 29 Ekim mesajları ve sözleri ile sevdikleriyle bu anlamlı gününü kutlamak isteyenler paylaşımlara başladı. Bugün şüphesiz her vatandaş "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz "sözü ile mesajlarını süsleyecek. İşte, 100. yıl özel 29 Ekim kutlama mesajları, sözleri…

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! 29 Ekim Mesajları ile 100. yıl özel Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz.

Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

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Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! 29 Ekim Mesajları ile 100. yıl özel Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri

Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! 29 Ekim Mesajları ile 100. yıl özel Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! 29 Ekim Mesajları ile 100. yıl özel Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri

Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

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