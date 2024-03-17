Giriş Tarihi: 17.03.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
23:16
TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || ÖSYM takvimiyle 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) bugün 17 Mart Pazar 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren doktorlar "TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?" araştırmalarına başladı. ÖSYM takvimi yayımlandı. Yayımlanan takvimde bugün gerçekleşen yılın ilk TUS'un sonuç tarihleri de yer aldı. Sonuçlar ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden yayımlanıyor. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 TUS/1 sonuç tarihi...