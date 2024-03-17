TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || ÖSYM takvimiyle 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Bugün gerçekleşen TUS/1 sınavı için sonuç araştırmaları sürüyor. Sonuçlarını merak eden adaylar ÖSYM aday sonuç ekranından takip ediyor. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 TUS/1 sonuç tarihiyle ilgili detaylar