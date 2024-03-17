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Haberler Fotohaber TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || ÖSYM takvimiyle 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2024 23:16 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 23:16

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || ÖSYM takvimiyle 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) bugün 17 Mart Pazar 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren doktorlar "TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?" araştırmalarına başladı. ÖSYM takvimi yayımlandı. Yayımlanan takvimde bugün gerçekleşen yılın ilk TUS'un sonuç tarihleri de yer aldı. Sonuçlar ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden yayımlanıyor. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 TUS/1 sonuç tarihi...

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || ÖSYM takvimiyle 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Bugün gerçekleşen TUS/1 sınavı için sonuç araştırmaları sürüyor. Sonuçlarını merak eden adaylar ÖSYM aday sonuç ekranından takip ediyor. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 TUS/1 sonuç tarihiyle ilgili detaylar

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || ÖSYM takvimiyle 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün gerçeleşen sınavın sonuökaru ÖSYM sınav takvimine göre 17 Nisan 2024 Çarşamba günü ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak.

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TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || ÖSYM takvimiyle 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TUS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

TUS soru ve cevaplarının sınavın ardından 17 Mart Pazar günü erişime açıldı. Soru ve cevapları aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr/

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || ÖSYM takvimiyle 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || ÖSYM takvimiyle 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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