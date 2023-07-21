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Giriş Tarihi: 21.07.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 14:32

TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte 21 Temmuz Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

Cuma gününe ait dizi ve filmler yayın akışı listesinde bulunuyor. Ne izleyeceğine karar veremeyen vatandaşlar tv'de bugün neler var sorusuna yanıt arıyor. İzleyiciler takip ettikleri kanalların yayın akışlarına dikkat kesilirken bugünkü diziler ve saatleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, 21 Temmuz Star TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı

TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte 21 Temmuz Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

Cuma akşamı hangi dizi, film, yarışma programı izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler takip ettikleri kanalların yayın akışlarına dikkat kesilirken bugünkü diziler ve saatleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Peki TV yayın akışı listesine göre 21 Temmuz 2023 Bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte 21 Temmuz Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

SHOW TV

20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)
00:30 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)

ATV

19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
23:15 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)

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TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte 21 Temmuz Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

KANAL D

19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
23:15 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)

STAR TV

20:00 Yalı Çapkını
23:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)
01:30 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)
03:40 Kiralık Aşk

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