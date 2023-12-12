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Haberler Fotohaber TV8,5 CANLI İZLE LİNKİ! Kopenhag Galatasaray maçı TV8.5'da mı?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 21:55

TV8,5 CANLI İZLE LİNKİ! Kopenhag Galatasaray maçı TV8.5'da mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak. Kopenhag Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler tv8.5 yayın akışı ile tv8,5 canlı izle araştırıyor. Zaman zaman exxen'de canlı yayınlanan maçların yoğunluk ve çökme gibi sorunlar yaşaması sonucunda maç tv8,5 ekranlarına taşınması durumu ihtimaller arasında. Bu akşam gerçekleşecek karşılaşma için son dakika tv8,5 canlı izle linki burada! İşte, TV8,5 canlı yayın ve frekans bilgileri ile şifresiz maç izle!

TV8,5 CANLI İZLE LİNKİ! Kopenhag Galatasaray maçı TV8.5’da mı?

TV8,5 canlı izle ekranı araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray ise bugün Kopenhag deplasmanında sahaya çıkacak. Bu durumda futbolseverler TV8,5 canlı izle ve TV8,5 yayın akışı, frekans bilgileri gibi detayları, Exxen platformunda yaşanabilecek herhangi bir aksilik öncesinde not ediyor. İşte, TV8.5 CANLI İZLE ve TV8,5 YAYIN AKIŞI!

TV8,5 CANLI İZLE LİNKİ! Kopenhag Galatasaray maçı TV8.5’da mı?

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray maçı, 12 Aralık 2023 Salı günü yani bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak.

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TV8,5 CANLI İZLE LİNKİ! Kopenhag Galatasaray maçı TV8.5’da mı?

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, TV8,5'TA MI, EXXEN'DE Mİ?

Kopenhag-Galatasaray maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

TV8,5 CANLI İZLE LİNKİ! Kopenhag Galatasaray maçı TV8.5’da mı?

TV8.5 YAYIN AKIŞI 12 ARALIK 2023

12 Aralık'ta yayıncı kuruluşun ekrana getireceği programların listesi şöyle:

18.00 Şampiyonlar Ligi A Grubu Özetleri

20.05 Şampiyonlar Ligi Magazin

20.45 Leipzig Sevilla CANLI

23.00 Napoli Braga CANLI

01.00 Şampiyonlar Ligi Özel CANLI

TV8,5 CANLI İZLE LİNKİ! Kopenhag Galatasaray maçı TV8.5’da mı?

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

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